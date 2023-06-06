Правительство не поддержало запрет на хранение более 1 млн руб. наличными

Как отметили в кабмине, инициатива создает риски для имеющих сбережения россиян, которые не пользуются услугами банков

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала инициативу о запрете хранения незадекларированных наличных средств в размере более 1 млн руб. Проект отзыва кабмина на документ есть в распоряжении ТАСС.

Автором инициативы выступил депутат от фракции "Справедливая Россия - За правду" Анатолий Вассерман. Он предлагал дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей (неправомерный оборот наличных средств платежей), предусматривающей ответственность за хранение наличных средств в рублях или иностранной валюте в сумме, эквивалентной (превышающей) 1 млн руб., без уведомления налогового органа и указания происхождения средств.

"Введение предлагаемой ответственности не отвечает требованиям к криминализации деяний, создает риски неблагоприятных последствий для законопослушных граждан, имеющих накопления и не пользующихся услугами банков. Следует также учитывать, что законодательством Российской Федерации не установлен запрет на хранение наличных денежных средств и не предусмотрено обязательное требование об уведомлении налогового органа о хранимых наличных денежных средствах с указанием их происхождения", - указано в документе.

Также отмечается, что по законодательству расчеты, не связанные с осуществлением гражданами предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы.

"Согласно пояснительной записке к законопроекту принятие соответствующего федерального закона позволит создать правовой механизм противодействия финансированию терроризма и экстремизма, коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем. В связи с этим следует учитывать, что [Уголовным] кодексом уже предусмотрена ответственность за финансирование терроризма и экстремистской деятельности. <…> Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - указано в документе.