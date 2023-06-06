Пушилин сообщил, что порт Мариуполя начали использовать для вывоза зерна

В будущем это поможет разгрузить автодорожные пропускные пункты в республике, заявил врио главы ДНР

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Мощности порта Мариуполя начали использовать, чтобы вывозить зерно. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Зерно уже вывозим", - сказал он в эфире "Соловьев. Live".

По его словам, в настоящий момент появился спрос на вывоз продукции морским путем, что в будущем поможет разгрузить автодорожные пропускные пункты в республике. "Работаем, не останавливаемся. Морской торговый порт Мариуполя должен быть загружен полностью, насколько это возможно", - подчеркнул глава региона.

Врио главы республики Денис Пушилин 14 апреля посетил Мариуполь вместе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым и заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Валерием Леоновым. По итогам поездки они провели совещание, на котором рассмотрели использование инфраструктуры порта Мариуполя для поставок зерна в другие регионы России. Как ранее сообщил Минсельхоз, Патрушев и Пушилин определили первостепенные шаги для запуска зернового терминала в порту Мариуполя. 26 апреля глава Росморречфлота Захарий Джиоев сообщал, что совокупный грузооборот портов Мариуполя и Бердянска в 2023 году может составить около 1 млн тонн.