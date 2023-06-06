Банк "Хоум кредит" намерен сменить название на "Хоум банк" в рамках ребрендинга

В июле будут обновлены сайт банка и мобильное приложение, на втором этапе заменят вывески в отделениях и оклейку банкоматов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Банк "Хоум кредит" в июле начнет ребрендинг, сменит название на "Хоум банк". Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

"В этом году банк "Хоум кредит", который теперь является полностью российской компанией, анонсирует свой обновленный корпоративный стиль. Вскоре банк официально станет называться именно так, как его всегда неформально называли клиенты: "Хоум банк". Банк сохраняет свои фирменные цвета, но теперь название будет писаться кириллицей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребрендинг пройдет в несколько этапов. В июле будут обновлены сайт банка и мобильное приложение, на втором этапе заменят вывески в отделениях и оклейку банкоматов. Этот этап запланирован на IV квартал 2023 года.

Клиентам не нужно будет менять свои банковские карты, они продолжат действовать до срока окончания, отмечает пресс-служба банка.

В конце мая международная группа Home Credit N.V. (входит в PPF Group) сократила свою долю в банке с 99,99% до 50,49%, продав остальную часть пяти российским инвесторам, в июне группа вновь уменьшала свою долю до 49,5%. В августе 2022 года банк "Хоум кредит" объявил о покупке оставшейся доли в собственном капитале у Home Credit и стал полностью российской компанией.