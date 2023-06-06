Минэнерго сохранило прогноз по добыче и экспорту угля в 2023 году на уровне 2022 года

В ведомстве отметили, что ориентируются на уровне показателей 2022 года - 440 и 220 млн тонн соответственно

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 6 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ планирует в 2023 году добычу и экспорт угля на уровне показателей 2022 года - 440 и 220 млн тонн соответственно. Об этом сообщил во вторник журналистам замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников на выставке "Уголь России и майнинг", проходящей в Новокузнецке.

"Произведем приблизительно столько же [, сколько и в 2022 году], и экспорт будет такой же. Мы ориентируемся на цифру 440 и 220 [млн тонн соответственно]", - сказал Мочальников.

Он добавил, что в прошлом году происходило перестраивание всех логистических цепочек из-за введения эмбарго. "Этот год должен быть плюс-минус таким же, потому что внешний экономический фон меняется", - подчеркнул замминистра.