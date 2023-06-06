Минцифры утвердило перечень участников эксперимента по запуску российского GitHub

Всего в списке значатся 62 организации и 20 физлиц

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минцифры РФ утвердило перечень участников эксперимента по распространению программного обеспечения, созданного под открытой лицензией - российского аналога GitHub. Об этом говорится в приказе министерства.

"Утвердить прилагаемый перечень участников эксперимента по предоставлению права использования программ для электронных вычислительных машин, алгоритмов, баз данных и документации к ним, в том числе исключительное право на которые принадлежит РФ, на условиях открытой лицензии и созданию условий для использования открытого программного обеспечения", - сказано в документе.

В списке организаций значатся, в частности, Роскомнадзор, МВД, Федеральная служба служебных приставов, "Сбербанк - технологии", "Газпром нефть", Московская биржа, "Ред софт", "Университет Иннополис", а также ряд региональных цифровых министерств. Всего в списке значатся 62 организации и 20 физлиц.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что в состав официальных участников эксперимента Минцифры по созданию аналога GitHub не вошли крупнейшие российские IT-компании. В министерстве сообщили ТАСС, что участие в эксперименте для компаний не ограничено, в нем участвуют не только компании из списка. "Компании же, приведенные в списке, взяли на себя дополнительные обязательства по представлению Минцифры аналитических данных по участию в эксперименте", - добавили в министерстве.

В октябре 2022 года правительство России распорядилось провести с 1 ноября 2022 года по 30 апреля 2024 года эксперимент по распространению программного обеспечения, созданного под открытой лицензией. В начале июня гендиректор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов сообщил ТАСС, что получил первые 80 заявок на вступление в национальный репозиторий программного обеспечения с открытым кодом.

GitHub - крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Основан на системе контроля версий Git и разработан компанией GitHub. Головной компанией сервиса является Microsoft.