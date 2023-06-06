ВТБ заявил об историческом рекорде на российском рынке автокредитования по итогам мая

По оценке кредитной организации, он составил около 116 млрд рублей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российские банки в мае, по оценке ВТБ, выдали около 116 млрд рублей в виде автокредитов, что является самым высоким показателем в истории рынка. Об этом во вторник сообщила пресс-служба кредитной организации.

"По оценке ВТБ, в мае российские банки выдали физлицам на покупку транспортных средств около 116 млрд рублей, что стало самым высоким показателем в истории рынка. Предыдущий пик продаж приходился на апрель рекордного 2021 года - 109,9 млрд рублей. Всего за пять месяцев выдачи в сегменте автокредитования составили свыше 475 млрд рублей и на 9% "обогнали" результат аналогичного периода 2021 года", - указали в ВТБ.

При этом сам банк в минувшем месяце заключил с клиентами около 11,8 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму 14,5 млрд рублей, что на 21% превышает результат апреля. Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, регионами-лидерами по объему выданных банком автокредитов в мае стали Москва и область (около 3,3 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,5 млрд рублей), а также Республика Татарстан (696 млн рублей) и Краснодарский край (620 млн рублей). Всего по итогам пяти месяцев 2023 года ВТБ оформил порядка 39,8 тыс. автокредитов на 48,6 млрд рублей, что примерно в 2,3 раза превышает итоги за январь-май 2022 года и на 22% - рекордного 2021 года.

"Средний "чек" в структуре выдач банка составил около 1,2 млн рублей, практически не изменившись за месяц, но увеличившись на 3% к показателю января 2023 года и мая 2022 года. Наибольший показатель традиционно фиксируется в сегменте новых машин - в мае, по данным ВТБ, он достиг 1,6 млн рублей, тогда как в начале года держался на уровне 1,2 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Основным спросом по-прежнему пользуются машины с пробегом. Так, в мае на такие автомобили пришлось около 70% сделок по автокредитам в ВТБ. Год назад машины с пробегом занимали около 54% в структуре выдач банка.