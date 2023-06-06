6 июня, 07:37

В Минэнерго сообщили, что инвесторы до конца года оценят рентабельность шахт Донбасса

Сейчас инвесторы проводят обследования угольных шахт

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 6 июня. /ТАСС/. Инвесторы до конца года проведут обследование угольных шахт Донбасса, которое позволит оценить их рентабельность. Об этом сообщил во вторник ТАСС замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в кулуарах выставки "Уголь России и майнинг", проходящей в Новокузнецке.

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"Программа включает те шахты, которые могут стать рентабельными. Обследования проводились, теперь каждую шахту изучают инвесторы, они делают заключения. Если они могут сказать, что она будет рентабельной и будет добывать уголь в условиях российских реалий, они будут ее эксплуатировать. [Обследования завершатся] до конца этого года", - сказал Мочальников.

Угольная промышленность является одной из основ экономики Донбасса. Однако начиная с 2014 года добыча угля на части шахт была остановлена.  

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