6 июня, 07:01,
обновлено 6 июня, 07:28

Российский рынок акций демонстрирует снижение ведущих индексов

По данным на 10:15 мск, индекс Мосбиржи снижается на 1,98%, индекс РТС - на 1,99%

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует снижение основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи снижается на 1,98% - до 2 640,84 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,99%, до 1 027,49 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 667,76 пункта (-0,98%), а индекс РТС снижался на 0,74% - до 1 040,59 пункта.

По данным на 10:15 мск, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи находился на уровне 80,97 рубля (+0,02%), евро рос на 0,06%, до 86,85 рубля. В то же время юань находился на уровне 11,357 рубля (-0,1%). 

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