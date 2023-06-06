"Инарктика" может выплатить дивиденды за I квартал в размере 10 рублей на акцию

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 11 июля 2023 года

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Совет директоров компании "Инарктика" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за I квартал 2023 года в размере 10 рублей на акцию, говорится в сообщении компании.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 11 июля 2023 года. Оставшуюся часть прибыли рекомендуется оставить в распоряжении общества.

Кроме того, совет директоров компании "Инарктика" рекомендовал акционерам утвердить решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

По итогам 2020 года "Русская аквакультура" направила на дивиденды 439,4 млн рублей (5 рублей на обыкновенную акцию). За первый квартал 2021 года компания направила на дивиденды 351,5 млн рублей (4 рубля на акцию), такие же выплаты были и по итогам полугодия. До этого компания не выплачивала дивиденды. По итогам девяти месяцев 2021 года акционеры "Русской аквакультуры" также утвердили дивиденды в размере 4 рубля на акцию.

За девять месяцев 2022 года акционеры "Инарктика" выплатила 15 рублей на акцию.

"Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура") - одна из ведущих компаний на российском рыбном рынке, специализирующаяся на товарном выращивании рыбы, основана в 1997 году как ГК "Русское море". В настоящее время компания владеет правами на 35 участков для выращивания лосося и радужной форели. Основным акционером компании является Максим Воробьев (48%).