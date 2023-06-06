Акции "Инарктики" на Мосбирже снижались почти на 8%

Причиной стала рекомендация совета директоров не выплачивать дивиденды за 2022 год

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Акции компании "Инарктика" в ходе торгов на Московской бирже снижались почти на 8% на фоне рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды за 2022 год, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 10:00 мск, акции компании опускались в цене на 7,96%, до 555 рублей за бумагу. К 10:09 мск акции торгуются на уровне 570,5 рубля (-5,39%).

Ранее совет директоров компании "Инарктика" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год и выплатить дивиденды за I квартал 2023 года в размере 10 рублей на акцию.

"Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура") является управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. В настоящее время компания владеет правами на 35 участков для выращивания лосося и радужной форели. Общий объем потенциального выращивания на этих участках составляет около 50 тыс. тонн лососевых рыб.