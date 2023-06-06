6 июня, 07:52

В "Росэнергоатоме" назвали стабильно напряженной ситуацию вокруг ЗАЭС и Энергодара

Директор концерна Ренат Карчаа отметил, что на станции фиксируют "концентрацию живой силы и техники по ту сторону Днепра"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличивают группировку на правом берегу Днепра, обстановка вокруг Запорожской АЭС и Энергодара остается стабильно напряженной. Об этом сообщил во вторник советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия-24".

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"Я бы определил ситуацию как стабильно напряженную. Мы фиксируем концентрацию живой силы и техники по ту сторону Днепра, идет демонстрация наращивания силы. Мы за все это время привыкли ко всему. Ситуация контролируется, мы готовы к любым действиям врага. Силы Росгвардии, которые охраняют периметр [Запорожской атомной] электростанции, находятся в состоянии максимальной функциональности", - ответил он на вопрос о текущей ситуации вокруг Запорожской АЭС и Энергодара. 

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