В "Росэнергоатоме" назвали стабильно напряженной ситуацию вокруг ЗАЭС и Энергодара

Директор концерна Ренат Карчаа отметил, что на станции фиксируют "концентрацию живой силы и техники по ту сторону Днепра"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличивают группировку на правом берегу Днепра, обстановка вокруг Запорожской АЭС и Энергодара остается стабильно напряженной. Об этом сообщил во вторник советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия-24".

"Я бы определил ситуацию как стабильно напряженную. Мы фиксируем концентрацию живой силы и техники по ту сторону Днепра, идет демонстрация наращивания силы. Мы за все это время привыкли ко всему. Ситуация контролируется, мы готовы к любым действиям врага. Силы Росгвардии, которые охраняют периметр [Запорожской атомной] электростанции, находятся в состоянии максимальной функциональности", - ответил он на вопрос о текущей ситуации вокруг Запорожской АЭС и Энергодара.