Московские промышленные компании представили продукцию байерам из Юго-Восточной Азии

Производители провели более 100 целевых переговоров

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Столичные производители провели более 100 целевых переговоров с дистрибьюторами из Юго-Восточной Азии в рамках коллективной международной бизнес-миссии в онлайн-формате, организованной центром "Моспром". Об этом сообщил во вторник руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Учитывая большой спрос со стороны азиатских партнеров на измерительные приборы и оборудование, центр "Моспром" с 15 по 30 мая организовал для столичных предприятий онлайн-встречи с байерами из Индонезии и Малайзии", - сказал Овчинский, чьи слова приводит пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Он уточнил, что в бизнес-миссии приняли участие 11 московских экспортно ориентированных компаний, которые презентовали зарубежным партнерам продукцию, в том числе технику для обеспечения безопасности, оборудование для плановой и экстренной дезинфекции помещений, трубопроводы, а также обсудили возможности поставок на рынок Юго-Восточной Азии. "Всего было проведено более 100 переговоров", - добавил Овчинский.

Так, по итогам байерской программы столичный производитель инновационных материалов для ремонта, строительства и дизайна, компания "Русская панель групп", провел более 10 встреч с потенциальными дистрибьюторами. Зарубежные партнеры проявили интерес к выпускаемой продукции и договорились продолжить обсуждение с более детальной проработкой вариантов поставок.

Кроме того, холдинг "Технодинамика" в рамках бизнес-миссии провел 12 видеоконференций с представителями государственных структур и коммерческих организаций. Получена первая заявка на поставку комплектующих.

Центр "Моспром"

Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичных экспортеров. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей и проводят индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы они бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

Так, в рамках мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в 2022 году, в том числе за счет оказанной поддержки АНО "Моспром", московские экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.

Информация о направлениях поддержки, оказываемой АНО "Моспром", размещена на официальном сайте центра.