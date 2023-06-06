Добыча угля в России за пять месяцев 2023 года выросла на 2%

Экспорт возрос на 1,9%, сообщил замминистра энергетики Сергей Мочальников

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 6 июня. /ТАСС/. Добыча угля в России по итогам пяти месяцев превысила 162 млн тонн, экспорт - 83 млн тонн, что выше показателя аналогичного периода 2022 года на 2% и 1,9% соответственно, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в рамках заседания комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Энергетика" в Новокузнецке во вторник.

"По оперативным данным, за пять месяцев добыча 162 с небольшим миллиона тонн. Превышаем параметры 2022 года на 2 с лишним процента. Экспорта - 83 (млн тонн - прим. ТАСС) с небольшим, рост на 1,9%. Внутренний рынок - около 79 млн тонн, это тоже больше, чем параметры 2022 года", - сказал он.

Ранее Мочальников сообщил, что по итогам года РФ сохраняет планы по добыче и экспорту угля на уровне 2022 года - 440 млн и 220 млн тонн соответственно.