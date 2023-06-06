Суд отложил на 19 июля слушания по заявлению о банкротстве челябинского экс-губернатора

Сумма исковых требований превышает 37,2 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области во вторник принял решение отложить разбирательство о признании банкротом бывшего губернатора региона Бориса Дубровского на 19 июля, говорится в материалах, опубликованных в базе "Электронное правосудие".

"Арбитражный суд Челябинской области принял судебный акт об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания - 19 июля, 12:00 (10:00 мск - прим. ТАСС)", - сказано в материалах.

Из опубликованной информации следует, что признать Дубровского несостоятельным просит АО "Производственное объединение "Монтажник". Сумма исковых требований превышает 37,2 млн рублей.

Дубровский 15 января 2014 года указом президента РФ был назначен врио губернатора Челябинской области, 14 сентября избран губернатором региона, в марте 2019 года подал в отставку.

20 декабря 2022 года суд в Магнитогорске признал бывшего директора АО ПО "Монтажник" Алексея Павлюка виновным по четырем статьям УК РФ, включая злоупотребление полномочиями и растрату, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года. 28 февраля апелляционная инстанция смягчила приговор до 3,5 года, исключив фальсификацию доказательств по гражданскому делу, присвоение и растрату.