6 июня, 07:56,
обновлено 6 июня, 08:06

Глава Кузбасса заявил о снижении погрузки угля в западном и южном направлении

Сергей Цивилев добавил, что РЖД принимает на погрузку не более 60-70% от согласованных объемов

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 6 июня. /ТАСС/. Погрузка кузбасского угля по железной дороге в западном и южном направлении снизилась до 60-70% от согласованных с РЖД объемов. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в рамках заседания комиссии Государственного совета РФ по направлению "Энергетика" в Новокузнецке во вторник.

"Грузоотправители Кузбасса отмечают с апреля значительное снижение вывоза угля в западном и южном направлении. РЖД принимает на погрузку не более 60-70% от согласованных, утвержденных техническими планами РЖД объемов", - сказал Цивилев.

Он подчеркнул, что по поручению президента РФ Владимира Путина в 2022 году из Кузбасса должны были вывезти 58 млн тонн угля, а вывезли только 48 млн тонн. "В 2023 году должно быть вывезено 63 млн тонн, а соглашение по гарантированному вывозу составляет 50 млн тонн. Это за 2 года уже минус 20 млн тонн", - отметил глава региона.

По его словам, снижение вывоза угля отрицательно влияет на налоговые поступления, занятость и социально-экономическую обстановку в регионе. "Ситуация усугубляется еще снижением цен на уголь как на западе, так и на востоке. С начала апреля цены снизились в полтора раза", - добавил Цивилев. Аналогичная ситуация складывается практически во всех угледобывающих регионах, подчеркнул он. 

Теги:
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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