Акционеры "Юнипро" теперь смогут избирать гендиректора

Совет директоров предложил акционерам внести изменения в устав общества после введения внешнего управления

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Акционеры "Юнипро" на внеочередном собрании 1 июня утвердили новую редакцию устава общества и отменили действие положения о правлении, говорится в сообщении компании. Согласно новой редакции устава, акционеры получили право избирать генерального директора.

Совет директоров предложил акционерам внести изменения в устав общества после введения внешнего управления.

Согласно новой редакции устава, в компании останется только единоличный исполнительный орган - генеральный директор, в связи с чем из устава исключены все положения о правлении - коллегиальном исполнительном органе. Вопрос о назначении генерального директора и о досрочном прекращении его полномочий отнесен к компетенции собрания акционеров, а не совета директоров.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в правление компании входили Максим Широков (бывший генеральный директор "Юнипро"), Ульф Баккмайер (заместитель генерального директора по финансам и экономике) и Игорь Попов (заместитель генерального директора по производству).

Президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ, согласно которому 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих германскому концерну Uniper, и 98,23% акций "Фортума", которыми владеет финская группа Fortum, передаются во временное управление Росимуществу. Мера принята в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ.

26 апреля совет директоров "Юнипро" избрал директора департамента энергетики "Роснефти" Василия Никонова ггенеральным директором энергокомпании.