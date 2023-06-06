"Новатэк" подтвердил параметры "Мурманского СПГ"

Первая линия завода может заработать в 2027 году, вторая - в 2029 году

БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 6 июня. /ТАСС/. "Новатэк" подтверждает, что изучает возможность строительства завода по сжижению газа в Мурманской области из трех линий по 6,8 млн тонн каждая, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон. Первая линия завода может заработать в 2027 году, вторая - в 2029 году.

"Мы прорабатываем возможность реализации следующего проекта здесь, в Мурманске. Здесь можно разместить три линии по 6,8 млн тонн, две из которых планируем ввести уже в 2027 и 2029 году",- сказал он.

По словам Михельсона, "Мурманский СПГ" может использовать электроэнергию с профицитной Кольской АЭС, а газ с завода может вывозиться танкерами без ледового класса. "Этим решаем сразу две задачи. В регионе имеется значительный профицит генерации - порядка 1 ГВт, в основном на Кольской АЭС. Эти мощности мы можем задействовать для нашего проекта. А главное - незамерзающая акватория позволит обеспечивать вывоз продукции танкерами без ледового класса", - пояснил глава "Новатэка".

При этом он добавил, что Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании в Мурманской области сможет начать строительство линии СПГ-завода в следующем году. "Как вы сегодня видели, в ЦСКМС могут одновременно строиться две линии сжижения. Со следующего - 2024 - года на ЦСКМС высвободится сухой док для строительства первой линии следующего проекта", - уточнил Михельсон.

О поставках электроэнергии

"Новатэк" юридически оформляет возможные будущие поставки электроэнергии проекту с Кольской АЭС. "Обсудили поставки электроэнергии с Росатомом и "Россетями" - они приветствуют дополнительную загрузку имеющихся невостребованных мощностей. Уже юридически оформляем эти будущие поставки для принятия инвестрешения", - сказал глава компании.

Однако, по его словам, для инвестрешения по СПГ-заводу необходимо строительство газопровода Волхов-Мурманск. "Также для принятия инвестрешения требуется строительство протяженного газопровода Волхов-Мурманск, порядка 1 300 км, который будет обеспечивать проект ресурсами. Его строительство будет осуществляться в рамках проекта "Новатэка", - отметил Михельсон.

Он также сообщил, что инвестиции в ЦСКМС "Новатэка", который строит линию по сжижению газа "Арктик СПГ - 2", уже превысили 220 млрд рублей. "Важно понимать, что уже этап строительства линий дает прибавку в 0,15% ВВП. А после ввода завода в эксплуатацию, экспорт каждых 10 млн тонн дают плюс 0,2% ВВП ежегодно", - добавил глава "Новатэка".

Михельсон подчеркнул, что России нужно дополнительно принять решения по СПГ-проектам примерно на 30 млн тонн с учетом планов по доведению доля РФ на мировом рынке сжиженного природного газа до 20% с нынешних 9%. "В последние 10 лет мировой газовый рынок рос в среднем на 2%, при этом около 80% этого роста обеспечивалось за счет СПГ", - сказал он, отметив, что в межстрановых поставках газа на СПГ в 2021 году приходилось более 50% по сравнению с 27% в 2000 году. Как ожидается, рост рынка СПГ продолжится за счет потребителей в Азии.