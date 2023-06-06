Российский игровой движок Nau Engine будет поддерживать нейросети

До конца года альфа-версия движка будет отдана в закрытое тестирование

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российский игровой движок Nau Engine, в который VK инвестирует 1 млрд рублей, находится в начальной стадии разработки. До конца года альфа-версия движка будет отдана в закрытое тестирование, также движок будет поддерживать использование нейросетей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе команды разработки движка.

"В настоящий момент движок находится на начальной стадии разработки. Тестирование движка еще не доступно - идет процесс сбора заявок от разработчиков. Планируется, что до конца года альфа-версия продукта будет отдана в закрытое тестирование", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что по планам движок будет поддерживать языки программирования C++ и C# для написания бизнес-логики проектов. Также движок Nau Engine будет включать инструменты визуального программирования и zero-coding.

Помимо этого в движке планируется поддержка всех распространенных графических API (программных интерфейсов приложения), таких как DirectX12, Vulcan, Metal и графических технологий Ray Tracing и DLSS, добавили в пресс-службе. Кроме этого, в Nau Engine будет возможность применить нейросети для решения технологических задач.

"Движок будет адаптирован как для работы с самыми популярными нейросетями к моменту разработки этого функционала, так и подключению собственных. Мы будем идти в сторону легкого подключения как внешних решений на основе ИИ через API, так и интеграции внутрь движка в качестве дополнительных модулей, для этого будет SDK (набор инструментов для разработки программного обеспечения в одном устанавливаемом пакете", - пояснил ТАСС руководитель разработки Nau Engine Александр Мясищев, чьи слова передали в пресс-службе.

Он добавил, что движок будет поддерживать все распространенные операционные системы, включая Linux. "Проекты, которые будут создаваться с помощью Nau Engine, будут доступны на всех игровых платформах. Мы также верим в Web-платформы как точку распространения игр в будущем и делаем все возможное, чтобы наш движок позволил разработчикам создавать продукты в том числе и на Web", - отметил Мясищев.

Тестовая версия российского игрового движка Nau Engine, в которую VK инвестирует 1 млрд рублей, может быть представлена в 2023 году, полноценный запуск базовой версии планируется в 2025 году. Об этом сообщал ранее ТАСС руководитель разработки Александр Мясищев. Прототипом для названия движка послужил корабль "Наутилус" из произведений Жюля Верна, который на протяжении многих лет верно служил своему капитану.