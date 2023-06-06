Михельсон: "Мурманскому СПГ" нужна треть свободных мощностей коридора Грязовец - Усть-Луга

По словам главы компании "Новатэк", трем линиям сжижения в Мурманске необходимо около 30 млрд куб. м в год

БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 6 июня. /ТАСС/. "Мурманскому СПГ" нужна треть свободных сейчас прокачивающих мощностей газового коридора Грязовец - Усть-Луга, построенного для подвода газа к "Северному потоку - 2". Об этом заявил журналистам глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон.

"Сейчас коридор Грязовец - Усть-Луга загружен вообще только на 10%. В связи с резким сокращением трубопроводного экспорта свободны мощности по прокачке более 90 млрд куб. м. Трем линиям сжижения в Мурманске нужно порядка 30 млрд куб. м в год", - сказал он.

Михельсон отметил, что для принятия инвестрешения по "Мурманскому СПГ" требуется строительство газопровода Волхов-Мурманск примерно в 1 300 км, который будет обеспечивать проект ресурсами.

По его словам, "Новатэк" изучает возможность строительства "Мурманского СПГ" из трех линий по 6,8 млн тонн каждая. Первая линия завода может заработать в 2027 году, вторая - в 2029 году. "Мурманский СПГ" может использовать электроэнергию с профицитной Кольской АЭС, а газ с завода - вывозиться танкерами без ледового класса.

При этом Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании в Мурманской области сможет начать работу над линией СПГ-завода в следующем году, поскольку на нем высвободится сухой док для строительства первой линии следующего проекта.