В парках Москвы открылась фотовыставка о зеленых облигациях

Посетители экспозиции, в частности, смогут узнать, что представляют собой зеленые облигации и в чем их отличия от обычных облигаций

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная выпуску первых зеленых облигаций Москвы для физических лиц и направленная на повышение финансовой грамотности населения, открылась в четырех парках столицы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы, который является организатором мероприятия.

"В рамках фотовыставки горожане и гости столицы смогут узнать, что представляют собой зеленые облигации, в чем их отличия от обычных облигаций, почему новый выпуск является народным и на что будут направлены полученные денежные средства", - говорится в сообщении.

Экспозиции расположены в парках ВДНХ, Дружбы, "Музеон" и саду им. Н. Э. Баумана. В течение лета и начала осени фотовыставка о зеленых облигациях Москвы будет представлена еще в семи парках города.

"Зеленые облигации Москвы - это отличный способ начать инвестировать и сделать свой вклад в экологическое развитие города. Данные ценные бумаги не подвержены рыночным рискам в силу того, что выпуск является внебиржевым. При досрочном погашении город всегда готов выкупить облигации по цене покупки с сохранением уже начисленного купонного дохода", - отметила первый замначальника управления заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова, чьи слова приводит пресс-служба.

Москва 30 мая выпустила зеленые облигации для населения, дающие возможность гражданам инвестировать в важнейшие городские экологические проекты. Размещение стартовало на финансовой платформе Московской биржи "Финуслуги". Объем облигаций, предложенный к размещению, составил 2 млрд рублей, срок их обращения - два года. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал.