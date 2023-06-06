Роскомнадзор проверит информацию об утечках данных клиентов "Ашана" и "Твоего дома"

По информации Telegram-канала "Утечки информации", в сеть попали ФИО, телефоны, адреса электронной почты, адреса доставок и другая информация пользователей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор проведет проверку в связи с информацией о возможных утечках данных клиентов торговых сетей "Ашан" и "Твой дом". Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее профильный Telegram-канал "Утечки информации" сообщил, что в открытый доступ были выложены данные, которые могут принадлежать клиентам торговых сетей "Ашан" и "Твой дом". По информации Telegram-канала, в сеть попали ФИО, телефоны, адреса электронной почты, адреса доставок и другая информация пользователей.

"Роскомнадзор проверит информацию о возможных утечках персональных данных клиентов указанных компаний", - говорится в сообщении.

По закону о персональных данных оператор в течение суток с момента утечки должен уведомить Роскомнадзор. "По состоянию на 11:00 6 июня 2023 года Роскомнадзор не получил уведомления об инцидентах", - уточнили в ведомстве.