Компания из "Технополиса Москва" начнет выпускать титановые имплантаты

Выпуск инновационной продукции планируют начать в четвертом квартале 2024 года

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Производство имплантатов для восстановительной травматологии и ортопедии будет локализовано столичной компанией в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", выпуск инновационной продукции намечен на четвертый квартал 2024 года. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"На площадке "Алабушево" новый арендатор ОЭЗ "Технополис Москва" компания "Русатом Имплантат" откроет производство собственных материалов и изделий медицинского назначения мирового уровня. Предприятие планирует ежегодно выпускать не менее 140 тыс. единиц титановых имплантатов и необходимого хирургического инструмента для их установки, изъятия и замены. Сейчас идет процедура регистрации инновационных медицинских изделий. Компания планирует начать выпуск продукции в четвертом квартале 2024 года. Уровень локализации производства имплантов достигнет 90%", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что сегодня отечественный рынок имплантатов для восстановительной травматологии и ортопедии, нейрохирургии, спинальной и черепно-челюстно-лицевой хирургии представлен в основном зарубежной продукцией.

Компания планирует выпускать на территории ОЭЗ Москвы пластины для накостного остеосинтеза мелких, средних и крупных костных фрагментов, а также интрамедуллярные (локализующиеся в веществе костного мозга) штифты для лечения переломов плечевой, бедренной и большеберцовой костей.

"Общая площадь производства имплантатов на площадке "Алабушево" составит свыше 1,7 тыс. кв. м. В рамках проекта будет создано 83 рабочих места. Ожидается, что продукция компании заместит западные аналоги в области восстановительной хирургии, что повысит доступность российской высокотехнологичной медицинской помощи и ее независимость от конъюнктуры рынка", - уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Медицинский кластер ОЭЗ "Технополис Москва" представлен 23 предприятиями. Здесь уже введены в эксплуатацию новые производства, начаты поставки лекарств и медицинских изделий для обеспечения льготных категорий граждан, а также потребностей столичных больниц.