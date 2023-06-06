Минцифры предложило внедрить проверку гражданами маркировки продукции через "Госуслуги"

Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минцифры РФ предлагает ввести возможность проверки гражданами РФ маркировки продукции и лекарств через приложение портала "Госуслуги". Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях расширения охвата граждан, которым доступно использование функции сканирования указанных графических кодов, и совершенствования взаимодействия оператора информационных систем "Честный знак" и Минцифры России проектом постановления предлагается закрепить взаимодействие единого портала ["Госуслуги" ] с соответствующими информационными системами в целях обеспечения возможности использования гражданами реализованных на едином портале механизмов считывания графических кодов для получения доступной открытой информации о товарах и лекарствах", - сказано в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что проект подготовлен в целях дальнейшего развития портала "Госуслуги" в качестве универсального канала получения гражданами информации о покупаемых ими продуктах путем использования мобильного приложения "Госуслуги" для сканирования маркировок на продуктах для получения информации о них из государственных информационных систем. "Существующие в РФ информационные системы "Честный знак" предоставляют гражданам возможность получать в режиме реального времени открытую, достоверную и исчерпывающую информацию о покупаемых ими товарах и лекарствах", - говорится в пояснительной записке.

О маркировке

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий и икры.