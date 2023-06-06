Резидент ОЭЗ "Дубна" запустил производство редкого препарата от ВИЧ

Запуск производства препарата ралтегравир повысит его доступность

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Фармацевтическая компания "ПСК Фарма", являющаяся резидентом особой экономической зоны "Дубна", получила регистрационное удостоверение на препарат ралтегравир. Он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и предназначен для лечения ВИЧ, сообщила во вторник ТАСС зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Этот препарат для лечения ВИЧ сегодня крайне востребован, но при этом на него сохраняется высокая цена, что связано с технологией его производства, и с тем, что у нас в стране помимо "ПСК Фарма" его выпускают всего две компании. Расширение числа компаний-производителей этой продукции позволит сделать ее более доступной. Запуская производство этого препарата, компания "ПСК Фарма" вносит свой весомый вклад в импортозамещение важнейших лекарственных препаратов", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона пояснили, что "ПСК Фарма" является резидентом ОЭЗ "Дубна". Компания получила регистрационное удостоверение на препарат ралтегравир, включенный в перечень ЖНВЛП и Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств и предназначенный для лечения ВИЧ. Запуск производства ралтегравир, который в настоящее время является редким, а также одним из самых дорогих препаратов для лечения вируса иммунодефицита человека, повысит его доступность.

В материале также поясняется, что патент на оригинальную молекулу ралтегравира истек осенью прошлого года - это позволило отечественным фармпроизводителям представить свои разработки. Препарат применяется для лечения ВИЧ-1 инфекции в комбинации с другими антиретровирусными препаратами у взрослых, подростков и детей с 6 лет.