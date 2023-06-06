Суд в РФ впервые может оштрафовать Viber за отказ удалить запрещенные данные

По закону по этой статье организации грозит штраф на сумму до 4 млн рублей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Мессенджеру Viber впервые грозит штраф на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенные данные. Об этом ТАСС во вторник сообщили в 422-м Мировом судебном участке, куда поступил соответствующий протокол об административном правонарушении.

"В суд поступил протокол в отношении Viber, составленный по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ)", - сказали в суде, не пояснив суть дела. Дата заседания еще не назначена.

Согласно закон, по данной статье организации грозит штраф на сумму до 4 млн рублей. Это первый случай составления протокола на это мессенджер российскими властями. Кроме этого, в мировой суд поступил протокол по статье о неудалении запрещенной информации в отношении Telegram.

На прошлой неделе суд оштрафовал мессенджер WatsApp на 3 млн рублей за неудаление чата, где публиковали объявления о продаже препарата "Лирика", оборот которого ограничен в РФ.