Эксперт: 96% компаний видят необходимость в дополнительных мерах поддержки экспорта

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин также отметил, что 78% опрошенных союзом компаний считают, что российская экономика должна быть встроена в мировую

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. По данным опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), 96% компаний считают важным принятие дополнительных мер содействия экспорту. Об этом во вторник сообщил президент РСПП Александр Шохин на проходящем в ТАСС заседании Координационного совета по поддержке экспорта на тему "Страновое продвижение российских товаров на зарубежных рынках".

"96% респондентов считают, что не только нужно сохранить поддержку, нужны дополнительные меры поддержки экспорта", - заявил Шохин.

По его мнению, для повышения экспортного потенциала российских предприятий необходимы цепочки поддержки, включающие транспортно-логистические субсидии и большие инфраструктурные проекты, такие как Северный морской путь и Международный транспортный коридор "Север - Юг".

Глава РСПП также отметил, что 78% опрошенных союзом компаний считают, что российская экономика должна быть встроена в мировую.

Шохин перечислил наиболее востребованные у зарубежных потребителей российские товары. Среди них - железнодорожные вагоны и контейнеры, пожарная и специальная техника, фармацевтическая продукция, бутилированная морская вода, продукция агропромышленного комплекса.

Координационный совет по поддержке экспорта был создан в 2020 году. В состав совета входят руководители деловых объединений (РСПП, ТПП РФ, "Деловой России" и "Опоры России"), Российского экспортного центра и экспертной группы "Экспорт товаров и услуг" программы "Трансформация делового климата".