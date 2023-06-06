В Совфеде предложили вывести из-под моратория проверок производителей продуктов и воды

Как отметил первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, вносить изменения в действующее законодательство для снятия моратория на проверки этой сферы бизнеса не требуется

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Бизнес, связанный с производством и поставками продуктов питания и воды, необходимо вывести из-под моратория на проведение проверок, об этом ТАСС во вторник заявил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, комментируя случаи отравления суррогатным сидром в РФ.

"Надо вывести из-под моратория проверок продукты питания и воду. Это же неправильно: каждый день дети, взрослые, все граждане пьют продукт, и мы не проверяем производителей. Мы вывели из-под контроля чувствительную, очень важную отрасль - продовольствие, питание и воду. Даже в детском учреждении мы не проверяем производителей и поставщиков воды, это неправильно", - пояснил Рябухин.

"Мы рассчитываем на то, что все десятки тысяч производителей - это люди с высокой гражданской и социальной ответственностью. Но давайте будем сомневаться", - добавил он.

По словам сенатора, вносить изменения в действующее законодательство для снятия моратория на проверки этой сферы бизнеса не требуется. Кроме того, Рябухин напомнил о вступившем в силу законе о лишении свободы сроком до 10 лет за незаконный оборот метилового спирта под видом алкоголя. "Надеемся, что следственные органы сейчас используют эту новую статью в Уголовном кодексе. Надо просто сейчас смело, без страха и сомнений внедрять эту правоприменительную практику", - подчеркнул Рябухин.

Мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года был введен в марте. Правительство в конце декабря продлило мораторий на 2023 год. Документ стал частью комплекса мер, предложенных кабмином для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций.