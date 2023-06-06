В Новокузнецке газифицируют 6 тыс. домовладений по проекту "Чистый воздух" в 2023 году

Проект реализуется в городе с 2018 года

КЕМЕРОВО, 6 июня. /ТАСС/. Почти 6 тыс. частных домовладений Новокузнецка (Кемеровская область) будут обеспечены газоснабжением в 2023 году по федеральному проекту "Чистый воздух" в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.

"Общий объем финансирования из федерального бюджета на 2023 год составляет 1,4 млрд рублей. До конца 2023 года в Новокузнецке планируется газифицировать 5 945 частных домовладений", - говорится в сообщении.

Первые в 2023 году подключения к газоснабжению в Новокузнецке в рамках проекта уже произошли, во вторник в эти дома приехал с проверкой глава региона Сергей Цивилев. "Перевод частного сектора всего региона и, в частности, Новокузнецка на газоснабжение - важный фактор, способствующий улучшению экологической ситуации. У людей появляется возможность отапливать дома менее трудоемким способом, экономить на оплате. До конца 2024 года мы планируем в Новокузнецке ввести в эксплуатацию 21 газораспределительную сеть протяженностью более 260 км", - цитирует Цивилева пресс-служба.

Проект "Чистый воздух" реализуется в Новокузнецке с 2018 года. Жители города могут подать заявку на подключение к газоснабжению на сайте единого оператора газификации, в МФЦ, в офисе газораспределительной организации либо в мобильных пунктах приема заявок, говорится в сообщении.

Программа газификации области до 2025 года охватывает 33 населенных пункта в Кемеровском, Новокузнецком, Прокопьевском и Топкинском округах, далее по программе догазификации сети подводятся к домовладениям, к котельным образовательных и медучреждений. До 2024 года в регионе планируется догазифицировать около 20 тыс. частных домов, владельцам которых выдается федеральная субсидия в 240 тыс. рублей на оплату проектирования и строительства газопровода в границах участка, установки оборудования и монтажа отопления, субсидию получили уже более 1 тыс. жителей Новокузнецка, сообщила пресс-служба.