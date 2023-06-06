6 июня, 10:08

РЖД запустят скоростной поезд "Ласточка" из Сочи в Абхазию с 8 июня

Время в пути будет составлять около трех часов

ТАСС, 6 июня. РЖД запустят скоростной поезд "Ласточка" между Сочи и Гагрой в Абхазии с 8 июня, говорится в сообщении холдинга.

"Ласточки" будут ежедневно отправляться из Сочи (без заезда в аэропорт) в 11:54 мск; из аэропорта Сочи в 18:52 мск; из Гагры в Сочи (через аэропорт) в 07:30 мск; из Гагры в аэропорт Сочи в 15:15 мск. Время в пути будет составлять около трех часов.

Кроме того, в зависимости от маршрута составы будут совершать остановки на станциях Имеретинский Курорт, Адлер, Хоста, Мацеста, и на остановочных пунктах Гагрыпш, Церетели (Абаата).

"Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия)", - заключили в компании. 

Теги:
АбхазияРоссияКраснодарский край
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