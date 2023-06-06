Расписки Ozon на Мосбирже растут более чем на 3%

По данным на 12:48 мск, они торговались на уровне 1 796,5 рубля за бумагу

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Стоимость расписок Ozon в ходе торгов на Московской бирже росла на 3,76% - до 1 808 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 12:43 мск.

К 12:48 мск расписки Ozon торговались на уровне 1 796,5 рубля за бумагу (+3,1%).

Ранее руководитель бизнес-направления маркетплейса Сергей Гончаров сообщил, что Ozon в июле 2023 года начнет продажи товаров для покупателей Киргизии, а осенью 2023 года компания выйдет на рынок Армении. В ходе конференции компании Come On Forum Гончаров также отметил, что рынок электронной торговли в России в 2027 году вырастет в три раза в сравнении с 2022 годом, до 18 трлн рублей, доля онлайн-продаж превысит 30%

Ozon - ведущий мультикатегорийный маркетплейс и одна из крупнейших интернет-компаний в России. С 2021 года компания развивает присутствие в странах СНГ, локализовав бизнес в Казахстане и Белоруссии.