В Ozon прогнозируют рост товарооборота компании в 2023 году на 70%

По итогам 2022 года оборот онлайн-ретейлера вырос на 86%

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Товарооборот маркетплейса Ozon вместе с предоставлением услуг в 2023 году может вырасти на 70% по сравнению с 2022 годом, до 1,4 трлн рублей. Такой прогноз в рамках конференции компании Come On Forum сделал финансовый директор маркетплейса Игорь Герасимов.

"Мы много раз говорили, что Ozon, несмотря на то, что оборот Ozon превысил 800 млрд рублей по итогам 2022 года, по меркам рынка ретейла остается компанией небольшой. По итогам 2023 года мы планируем вырасти на 70% год к году и войдем в топ-3 ретейлеров страны, и офлайн, и онлайн", - сообщил Герасимов.

По итогам 2022 года оборот онлайн-ретейлера вырос на 86% по сравнению с 2021 годом, до 832 млрд рублей, убыток увеличился на 2%, до 58 млрд рублей.