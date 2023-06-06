В России продажи новых легковых авто и LCV в мае выросли на 112,1%

Они составили 51,5 тыс. штук

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в мае 2023 года увеличились на 112,1% по сравнению с показателем за май 2022 года и составили 51,5 тыс. штук, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Май 2023 года ознаменовался повышением уровня продаж новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России (официальные производители/импортеры) на 112,1%, или на 27 198 штук по сравнению с маем 2022 года, и продажи составили 51 466 автомобиль (данные Комитета автопроизводителей АЕБ)", - отмечается в сообщении.

Всего за январь - май 2023 года в РФ продано 228,5 тыс. автомобилей, что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Лидеры продаж

Первое место по продажам автомобилей занимает "Автоваз", продажи которого в мае увеличились в четыре раза, до почти 24 тыс. Всего в январе - мае продано 115,8 тыс. автомобилей Lada, что на 72% больше показателя за аналогичный период 2022 года.

На втором месте - китайская компания Haval, продажи которой в мае выросли в 8,5 раз, до 7,6 тыс. автомобилей, а в январе - мае - в 3,1 раза, до 31,6 тыс.

Тройку лидеров замыкает китайская Geely, увеличившая продажи в мае в 7,8 раз, до чуть более 7 тыс. авто, а за пять месяцев - в 3,8 раза, до 25,9 тыс. авто.

Продажи электромобилей Evolute

Продажи электромобилей российского бренда Evolute в мае 2023 года снизились на 10,7% по сравнению с показателем за апрель и составили 167 штук, говорится в сообщении компании "Моторинвест" (производит Evolute).

"По данным АО "Паспорт промышленный консалтинг", на регистрационный учет в минувшем месяце встало 167 электрокаров Evolute, что превысило 21% всех регистраций в сегменте электрического транспорта", - отмечается в сообщении.

Всего в январе - мае реализовано 719 электрокаров Evolute. C момента начала продаж в октябре 2022 года компания реализовала более 1 тыс. электромобилей.

Что касается китайских автомобилей бренда Voyah ("Моторинвест" занимается их официальным импортом), за пять месяцев компания реализовала 675 моделей, из них 221 электромобиль.

По данным аналитического агентства "Автостат", опубликованным в понедельник, продажи новых легковых автомобилей в России в мае этого года выросли в 2,6 раза и составили почти 72,2 тыс. единиц.