Добывающая полиметаллы на Алтае компания устранила часть выявленных нарушений

Предприятие работает в штатном режиме

БАРНАУЛ, 6 июня, /ТАСС/ Компания "Сибирь-Полиметаллы", добывающая полиметаллические руды в Алтайском крае, устранила часть из 28 нарушений, выявленных ранее Росприроднадзором. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба компании.

"Сибирь-Полиметаллы подтверждает, что в ходе плановой проверки Росприроднадзора был выявлен ряд замечаний. Из выявленных 28 нарушений, указанных в материале, семь были оперативно устранены в ходе проверки. В итоговое предписание комиссии включены 16 пунктов, которые будут устранены в ближайшее время", - сообщила пресс-служба.

Ранее Росприроднадзор выявил нарушения, в числе которых было отсутствие горно-экологического мониторинга, размещение отходов за пределами лицензионного участка, недостоверная статистическая отчетность.

В пресс-службе компании также отметили, что выявленные нарушения не сказались на производственном процессе. Предприятие работает в штатном режиме.

АО "Сибирь-Полиметаллы" работает на территории Алтайского края, где находится большое количество уникальных полиметаллических месторождений руды. На предприятии выполняются работы от добычи руды до обогащения и получения кондиционных концентратов.