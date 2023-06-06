Центральный банк России выпустил памятную серебряную монету к 300-летию Перми

На ней изображен Егошихинский медеплавильный завод, Пермский театр оперы и балета, а также виды современной промышленной инфраструктуры города

ПЕРМЬ, 6 июня. /ТАСС/. Центральный банк России выпустил памятную серебряную монету к 300-летнему юбилею Перми. На монете изображен Егошихинский медеплавильный завод, Пермский театр оперы и балета, а также виды современной промышленной инфраструктуры столицы Прикамья, передает корреспондент ТАСС с презентации монеты.

"Центральный банк России делает своего рода дар к юбилею нашего города - Центробанк впустил монету серии "Города России", она посвящена 300-летию основания Перми. На этой монете изображен старинный Егошихниский завод, Пермский театр оперы и балета на фоне портовых кранов и промышленных сооружений. Также на монете изображена река Кама, разделяющая город, она символически обозначает прошлое и настоящее нашего города", - рассказал глава Перми Алексей Демкин в ходе презентации.

По словам управляющего отделением по Пермскому краю Уральского главного управления Банка России Алексея Моночкова, памятная монета диаметром 39 мм имеет номинал 3 рубля и является официальным средством наличного платежа. При этом она изготовлена из чистого серебра 925 пробы. Он также отметил, что монета отчеканена Санкт-Петербургским монетным двором тиражом 3 тыс. экземпляров.

Необычный номинал монеты - 3 рубля - это "дань традиции", сообщил управляющий. Как пояснил Моночков, Банк России с 1992 года печатает памятные монеты именно такого номинала. Он также отметил, что приобрести монету, посвященную 300-летию Перми можно в отделениях банков, имеющих специальную лицензию на продажу монет из драгоценных металлов, таких организаций в России более 100. По словам главы города Алексея Демкина, в пермские банки монеты уже поступили, их стоимость устанавливается банками самостоятельно. Как пояснил Демкин, часть монет администрация города приобретает для того, что дарить гостям, приезжающим на празднование юбилея Перми, в качестве памятных сувениров, а также для передачи монет в дар пермским музеям. Первую же памятную монету, по словам Демкина, планируется вручить губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

Традиция чеканки юбилейных монет берет свое начало во времена царской России. Как правило, их выпуск был приурочен к знаменательным или юбилейным датам. Для производства юбилейных монет использовались драгоценные металлы: золото и серебро. Одной из самых дешевых юбилейных монет, имеющих довольно большой тираж, является серебряный рубль, выпущенный к 300-летнему юбилею Императорского дома Романовых.

Ранее пермское предприятие "Гознак" также выпустило коллекционную банкноту с изображением символов Перми к 300-летию города. На банкноте изображены Пермский звериный стиль, Дом Мешкова, памятник основателю города Василию Татищеву, "Сибирская застава", колесо обозрения и ротонда на городской набережной.

О юбилее Перми

В этом году Пермь празднует свой 300-летний юбилей. Это крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположенный на берегу реки Камы. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 мероприятий в самых разных направлениях. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.