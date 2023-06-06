В Москве завод в три раза увеличил выпуск дорожных поливочных машин за 2,5 года

Объем выпуска составил 15 единиц в год

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Московский завод по выпуску дорожной и коммунальной техники "Московский ударник" в три раза увеличил производство поливочных машин для автодорог за 2,5 года. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Производственные мощности завода "Московский ударник" позволяют ежегодно выпускать до 50 единиц спецтехники для крупных дорожных и коммунальных предприятий страны. В 2020 году здесь запустили линию по изготовлению поливочных машин и за 2,5 года нарастили их выпуск в три раза - до 15 единиц в год. В ближайшем будущем компания планирует открыть новый цех, что позволит увеличить объемы производства и принимать больше заказов", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.

Отмечается, что предприятие работает на территории города более 18 лет. Сегодня оно входит в число ведущих заводов и поставщиков дорожной техники в стране.

Как подчеркнули в пресс-службе, комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами.