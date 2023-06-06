Ozon продолжит листинг на Мосбирже и останется публичной компанией

Онлайн-ретейлер ранее сообщил о получении разрешения от санкционного органа Великобритании на проведение реструктуризации бондов вслед за согласием санкционных органов в США и на Кипре

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Маркетплейс Ozon останется публичной компанией и продолжит листинг на Московской бирже. Об этом в ходе конференции компании Come On Forum сообщила директор по связям с инвесторами Ozon Мария Бераснева.

"Cейчас мы рассматриваем и продолжаем рассматривать различные варианты стратегии развития. В целом могу сказать, что мы однозначно планируем оставаться публичной компанией, мы однозначно планируем быть размещенными и продолжать листинг на Мосбирже", - сообщила Бераснева на вопрос о возможной редомицилиации юрлица в РФ.

Ранее онлайн-ретейлер сообщил о получении разрешения от санкционного органа Великобритании на проведение реструктуризации бондов вслед за согласием санкционных органов в США и на Кипре, а также о своих планах сделать все необходимые выплаты держателям в апреле 2023 года. Ozon в мае 2023 года сообщил о завершении процесса реструктуризации выпуска облигаций на $750 млн.

Технический дефолт по облигациям произошел 14 июня 2022 года в результате того, что Ozon не смог совершить платеж по их погашению 31 мая. Перевести необходимую сумму из российских структур Ozon в адрес кипрской Ozon Holdings PLC помешали меры по контролю и защите капитала и другие регуляторные ограничения.