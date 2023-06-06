Лоукостер "Победа" запустит рейсы из Махачкалы в Стамбул с 1 июля

Стоимость билетов начинается от 8,3 тыс. рублей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" с 1 июля запустит регулярные рейсы из Махачкалы в Стамбул, говорится в сообщении компании.

"Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажи на рейсы в Стамбул из Махачкалы. Полеты по маршруту Махачкала - Стамбул возобновятся 1 июля 2023 года и будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам", - отмечается в сообщении. Стоимость билетов начинается от 8,3 тыс. рублей.

Авиакомпания уже выполняет полеты в Стамбул из Москвы и регионов.

Сейчас лоукостер также летает в Стамбул, Анталью, Аланью и Даламан. Также летом планируется начать полеты в Бодрум.