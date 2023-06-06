Карчаа заявил, что на ЗАЭС готовы к визиту Гросси

По словам советника гендиректора концерна "Росэнергоатом", Запад в течение длительного времени создавал образ "страдалицы Украины" и затратил на это колоссальные усилия

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Россия в любой момент готова принять на Запорожской АЭС делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с его гендиректором Рафаэлем Гросси. Об этом заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Что касается нас, мы к любому визиту в любой момент готовы", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

По мнению Карчаа, Гросси вряд ли назовет Украину ответственной за обстрелы ЗАЭС, ведь Запад в течение длительного времени создавал образ "страдалицы Украины" и затратил на это колоссальные усилия.

"Понятно, что этот искусственно созданный образ, фальшивый образ оберегают всяческими способами. Поэтому я очень сильно удивлюсь, если наступит день и час, когда Рафаэль Гросси или кто-то из инспекторов четко укажет пальцем на источник зла", - подчеркнул он.

Ранее Гросси сообщил, что посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе. Если визит состоится, он станет третьим по счету. До этого Гросси совершил поездки на станцию в сентябре 2022 года, а потом в марте 2023 года.