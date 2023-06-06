Нилов предложил Мантурову ввести обязательное окрашивание метанола на производстве

По словам замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, оно позволит предотвратить случаи массовых отравлений некачественной алкогольной продукцией

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Окрашивание метилового спирта до поступления на склады позволит предотвратить случаи массовых отравлений некачественной алкогольной продукцией. Об этом говорится в письме замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова вице-премьеру - министру промышленности и торговли Денису Мантурову, направленном в связи с массовым отравлением напитком "Мистер сидр" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Одним из вариантов противодействия подобным инцидентам служит добавление в метиловый спирт специальных флуоресцентных чернил или иных красителей, а также придание ему специфического запаха во избежание путаницы и трагических ошибок", - написал Нилов, заметив, что по действующим нормам "окрашивание и одорирование метанола происходит лишь после поступления жидкости на склады, что не гарантирует исключения ошибок на пути следования продукции с завода-изготовителя".

В связи с этим депутат просит обозначить позицию Минпромторга в отношении ужесточения нормативов и введения обязательного окрашивания и одорирования метанола уже на стадии его производства. "Подобные технологии и оборудование широко применяются в России. Полагаю, практическая реализация данного предложения позволит устранить или минимизировать риск отгрузки с производственных мощностей неокрашенного вещества и предотвратить его применение для изготовления заведомо ядовитой алкогольной продукции", - отмечает Нилов.