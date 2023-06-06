6 июня, 10:30,
обновлено 6 июня, 10:44

Более 2 тыс. IT-компаний получили подтверждение аккредитации

Как отметили в пресс-службе Минцифры, всего через портал "Госуслуги" подали заявления 6,6 тыс. компаний

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. компаний прошли проверку и уже получили подтверждение аккредитации Минцифры РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Более 2 тыс. IT-компаний прошли проверку и уже получили подтверждение аккредитации", - рассказали в Минцифры.

В пресс-службе отметили, что всего через портал "Госуслуги" подали заявления 6,6 тыс. компаний (более 60% от тех, кто обязан был пройти эту процедуру).

Согласно приведенным Минцифры данным, подтвердить аккредитацию должны более 10 тыс. компаний, у порядка 4,5 тыс. компаний сейчас рассматриваются заявлений. "Проверка заявлений будет идти до 1 июля, до 21 июля мы вынесем итоговое решение. До 10 июня компании получат первые результаты. Если при проверке обнаружатся несоответствия, мы уведомим организации, чтобы они успели обновить данные в заявлении", - добавили в пресс-службе.

Всего в реестре аккредитованных IT-компаний - более 22 тыс. организаций. Больше половины из них получают налоговые льготы и освобождены от подтверждения аккредитации. Подать заявление на "Госуслугах" до 1 июня должны были 10 тыс. компаний. 

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