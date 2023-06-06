На Чукотке началась топливная навигация

Теплоход доставил партию сахалинского угля для поселковой котельной

ТАСС, 6 июня. Первое судно топливной навигации 2023 года пришло в порт Провидения на Чукотке. Теплоход доставил партию сахалинского угля для поселковой котельной, сообщается на сайте окружного правительства.

"В порт Провидения пришло первое судно навигации-2023. Теплоход "Билибино" доставил партию сахалинского угля для поселковой котельной. Заход судна планировался чуть ранее, однако сделать это не позволила ледовая обстановка, поэтому судно с углем смогло пришвартоваться только сегодня, 6 июня", - говорится в сообщении. После захода теплохода в порт топливная навигация в округе считается официально открытой, сейчас судно стоит на разгрузке угля.

Следующим в округе ожидают судно "Танир", которое доставит 6 тыс. тонн угля для сел Мейныпильгыно и Хатырка. Для сел Провиденского городского округа теплоход "Анадырь" доставит 4 тыс. тонн угля.

Всего в рамках топливной навигации 2023 года в округ по морю планируют доставить 284 тыс. тонн твердого топлива и около 180 тыс. тонн нефтепродуктов. Основной поставщик топлива в навигацию - "Чукотснаб". Доставку угля в поселки, расположенные на необорудованном берегу и Провидения, осуществляет "Чукотская торговая компания".