6 июня, 11:00,
обновлено 6 июня, 11:17

Ростех анонсировал первый полет Superjet New с франко-российским двигателям SaM146

Его совершат в ближайшее время

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Самолет Sukhoi Superjet New в ближайшее время совершит первый полет на франко-российских двигателях SaM146, второй опытный образец приступит к испытаниям с отечественным двигателями ПД-8. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

"Для ускорения программы испытаний первый полет SSJ-NEW выполнит на франко-российских двигателях SaM146. Второй опытный образец начнет программу летных испытаний с отечественными двигателями ПД-8, прибытие которых в Комсомольск-на-Амуре ожидается в ближайшие недели", - говорится в сообщении Ростеха по итогам выездной сессии научно-технического совета (НТС) к летным испытаниям. 

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Россия
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