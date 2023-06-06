Экспорт угля по сети железных дорог в январе - мае вырос на 2,4%

Он составил 84,8 млн тонн

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Экспорт угля за январь - май текущего года вырос на 2,4% к аналогичному периоду прошлого года и составил 84,8 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"Экспорт угля по сети РЖД вырос на 2,4% в январе - мае. За пять месяцев 2023 года по железной дороге отправили зарубежным потребителям 84,8 млн тонн твердого топлива. Из них более половины - 45,1 млн тонн - в восточном направлении. И это на 10% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что наибольший прирост отгрузки произошел на восток из регионов, с которыми по поручению руководства страны РЖД заключили соглашения о вывозе угля. Так, Кузбасс благодаря приоритету увеличил погрузку в этом направлении на 19,5% к январю - маю 2022 года, до 22,7 млн тонн. Также прирост по углю идет в направлении портов Северо-Запада - 25,5 млн тонн (+22,8% к январю - маю 2022 года).

В порты юга РФ за январь - май 2022 отправили 13,3 млн тонн угля. "Хотя это в три раза выше, чем еще в 2018 году, но на 11% меньше, чем в 2022-м. Все потому, что движение на этом направлении сейчас крайне интенсивное. Сказывается рекордный объем пассажирских перевозок и переориентация сюда других грузов: зерна (рост в 2,5 раза), удобрений (+16,2%) и других. Совокупные перевозки грузов в южные порты выросли на 1,2%, до 40 млн тонн", - заключили в холдинге.