Врио главы ФТС Давыдов возглавил Совет руководителей таможенных служб стран СНГ

Также, как сообщили в пресс-службе ведомства, все члены Совета поддержали российскую инициативу о создании специального механизма финансирования использования русского языка в работе Всемирной таможенной организации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов избран председателем Совета руководителей таможенных служб государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ) на 76-м заседании организации в Гяндже. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ФТС РФ.

По данным таможенной службы, участники заседания подписали Технические условия информационного взаимодействия, которые позволяют таможенным органам стран СНГ обмениваться информацией о товарах, нарушающих права интеллектуальной собственности. Стороны также проработали вопрос ускорения таможенных процедур и оптимизации единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности СНГ.

Кроме того, все члены организации поддержали российскую инициативу о создании специального механизма финансирования использования русского языка в работе Всемирной таможенной организации, приуроченную к отмечаемому 6 июня Дню русского языка.

Стороны также подчеркнули недопустимость политизации работы ВТамО и готовность реагировать на любые политические демарши на заседаниях организации.