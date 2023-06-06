6 июня, 12:03

СМИ: Эстония не разрешила вывезти в Россию партию шарикоподшипников

Как полагают в Таллине, их можно использовать в военном производстве, сообщает гостелерадио ERR

ВИЛЬНЮС, 6 июня. /ТАСС/. Эстония помешала вывозу в Россию партии шарикоподшипников, которые, как полагают власти балтийской страны, можно использовать в военном производстве. Об этом во вторник сообщил портал эстонского гостелерадио ERR со ссылкой на налогово-таможенный департамент балтийской республики.

По ее информации, "грузовик с прицепом, направлявшийся в Российскую Федерацию, был задержан на пограничном пункте Койдула, так как возникли подозрения, что перевозимый товар может быть санкционным".

Отмечается, что в грузовик перевозил 7 841 шарикоподшипник, 215 чехлов для шарикоподшипников, а также 2 106 иных подшипников. Где они были произведены, не уточняется. 

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