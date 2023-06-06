Источник заявил, что подготовка юридической основы для работы газового хаба займет время

Она пока не готова, добавил собеседник агентства

АНКАРА, 6 июня. /ТАСС/. Юридическая основа для полноценной работы центра газовой торговли в Турции пока не готова, а ее создание еще займет какое-то время. Об этом сообщил во вторник ТАСС связанный с энергетической сферой источник в Анкаре.

"Юридическая основа для работы центра газовой торговли сейчас не готова. Это очень комплексный и сложный вопрос, решение которого требует много времени. В частности, необходима база для того, чтобы поставщики и покупатели свободно заключали сделки без задействования государства. И этот вопрос касается не только, например, России, но и вообще всех партнеров Турции, которые поставляют ей газ по трубам или осуществляют спотовые поставки сжиженного природного газа", - сказал собеседник агентства.

Он также считает, что юридически пока невозможно гармонично привести в соответствие друг с другом имеющиеся долгосрочные газовые контракты с оговоренными условиями, внутренний рынок газа, которым управляет государство и оказывает вмешательство за счет субсидий, и сам газовый хаб, задуманный как полностью свободный рыночный механизм.

"Нужна правовая основа для центра газовой торговли, которой сейчас нет, за исключением ранее внесенных первых поправок в законодательство. Их недостаточно. И не стоит ожидать, что это быстрый процесс. Законы принимаются, но нужно еще время для того, чтобы они начали практически действовать", - отметил источник.

29 мая, выступая перед согражданами, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что по-прежнему настроен воплотить в жизнь проект газового хаба в республике, с инициативой создания которого ранее выступил президент России Владимир Путин. В октябре 2022 года Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Он пояснил, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и создания в республике центра, через который газ будет поступать в третьи страны, в первую очередь европейские, если они проявят в этом заинтересованность.

Турецкая сторона ранее отмечала, что инфраструктурно у нее почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо вносить поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля и касались деятельности нефтегазовой компании Турции Botas и ряда других отечественных поставщиков.