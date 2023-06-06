Москва предоставила технопарку "Горизонт" льготу по аренде земли

Мера позволит предприятию ежегодно экономить около 12,5 млн рублей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Москва предоставила технопарку "Горизонт" льготу на аренду земельного участка по ставке 0,01% от кадастровой стоимости на 10 лет, это позволит предприятию ежегодно экономить около 12,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В пресс-службе напомнили, что в Москве действует широкий спектр мер поддержки предпринимателей. Одной из них является пониженная ставка на аренду земли для организаций, обладающих статусом технопарков или промышленных комплексов, - 0,01% и 0,3% от кадастровой стоимости участков соответственно.

"Город предоставил технопарку "Горизонт" льготу по аренде земельного участка площадью 1,8 га на северо-востоке столицы. Теперь технопарк сможет экономить ежегодно 12,5 млн рублей и направлять дополнительные средства на свое развитие. Для города это долгосрочные инвестиции в развитие промышленности и науки, благодаря которым появятся новые разработки и продукция", - сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что технопарк расположен на территории бывшего завода "Спецстанок" в Бутырском районе столицы. Сейчас там работают предприятия, специализирующиеся на информационных технологиях.

"Ранее в этом году город также заключил дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка в Зеленограде с фармацевтической компанией "Биннофарм", которая имеет статус промкомплекса. Это позволило предпринимателю в пять раз снизить арендную плату и экономить около 1,2 млн рублей ежегодно. Всего с 2016 года, когда появились эти меры поддержки, льготы предоставлены около 30 промкомплексам и технопаркам для примерно 50 земельных участков", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.