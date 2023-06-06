В Новгородской области перезапустили бывший завод IKEA

Предприятие работает под брендом "Экстраверт"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 июня. /ТАСС/. Производство на базе бывшего завода IKEA перезапустили в Новгородской области под брендом "Экстраверт". Торжественное открытие предприятия прошло 6 июня, передает корреспондент ТАСС.

Предприятие в Новгородской области ранее называлось ООО "ИКЕА Индастри Новгород" и было самой крупной производственной площадкой, принадлежавшей компании IKEA в России, и одним из самых крупных мебельных предприятий в России. Изначально у IKEA был завод по производству ДСП и ЛДСП, а также мебельная фабрика, которая выпускала каркасы для гардеробных систем и кухонной мебели. Новые владельцы планируют сохранить и расширить направления работы компании.

"Первое направление остается без изменений - это производство ДСП и ЛДСП. Это b2b-продукция. Рынок ДСП довольно волатильный, цены на нем цикличны: за периодом дефицита следуют периоды спада спроса и падения цен. Но в нашем случае дополнительную устойчивость бизнес-модели будут придавать другие направления", - пояснил гендиректор "Слотекс" Вадим Осипов.

Он также отметил второе направление - производство мебельных компонентов и комплектующих. Это будут так называемые префабы - изделия высокого уровня обработки и гарантированно высокого качества. Третье направление - производство линейки корпусной мебели под собственным брендом. "Это уже выход на конечного потребителя (b2c-рынок). Вначале мы планируем выпускать системы хранения, гардеробы и кухонную мебель. Со временем выйдем в смежные категории: home office, детские. Ассортимент будем формировать параллельно с запуском описанных ранее направлений", - сказал он.

По словам представителей предприятия, компания планирует оставаться в том же ценовом сегменте. "У нас трехлетний план, который предусматривает, что на первом этапе мы рестартуем на той технологической базе, которая есть. После выхода на устойчивые объемы производства мы будем готовы к поэтапному расширению. Для этого у предприятия есть все условия. Мы оцениваем, что до конца этого периода дополнительные инвестиции в развитие актива могут составить 2-3 млрд рублей", - сказали представители компании.

Перспективы развития

"ИКЕА Индастри Новгород" была единственным крупным потребителем низкосортной древесины в Новгородской области. Предприятие ежегодно перерабатывало до 600 тыс. куб. м низкосортного, преимущественно лиственного, сырья и до 100 тыс. куб. м складского обеспечения. Потребляемое сырье: березовые, осиновые, еловые, сосновые, отходы лесопиления (щепа, горбыль, опилки). Обеспечение предприятия сырьем на 90% осуществлялось лесозаготовительными и деревообрабатывающими организациями Новгородской области.

Предприятие (ООО "ИКЕА Индастри Новгород") находилось на простое с марта 2022 года. В феврале 2023 года комиссия Минпромторга России одобрила сделку по продаже. В марте 2023 года завершилась сделка по покупке предприятия ООО "Инвест Плюс", в конце апреля переименовано в ООО "Экстраверт".

Как пояснил Осипов, штат компании на данный момент составляет более 350 человек и сокращаться не собирается.

"Завод - интегратор для огромной лесоперерабатывающей отрасли. У нас масса компаний, которая работает в регионе как поставщики. <...> Завод сыграл свою роль для региона, показывая, как нужно организовать работу. <...> Сейчас мы можем и у нас получится построить свою промышленность, интересную за рубежом, и завод будет частью этого процесса", - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Запуск мебельной фабрики ожидается в течение второго полугодия 2023 года. В течение 2023 года ООО "Экстраверт" планирует нарастить объемы закупа сырья до 400 тыс. куб. м, настроить процессы на уровне 2/3 мощности производства и установить новый уровень социальной обеспеченности работников.