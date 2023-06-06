В авиакомпании сообщили, что рассматривают самолеты Airbus A350, Boeing 777-9, а также присматриваются к Boeing 787 Dreamline

ДУБАЙ, 6 июня. /ТАСС/. Базирующаяся в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) авиакомпания Emirates планирует расширить парк самолетов для удовлетворения растущего спроса на поездки. Об этом сообщил во вторник президент компании Тим Кларк.

"Мы находимся на рынке для покупки еще нескольких самолетов", - заявил Кларк на 79-м ежегодном общем собрании Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Стамбуле. Его цитирует эмиратская газета The National.

По словам президента Emirates, компания рассматривает самолеты Airbus A350, Boeing 777-9, а также присматривается к меньшему Boeing 787 Dreamline. Однако Кларк отказался раскрыть детали, в том числе объем заказа, пишет издание.

В настоящее время парк Emirates насчитывает 260 самолетов, указывает газета. Авиаперевозчик уже заказал 50 самолетов Airbus A350, 117 самолетов Boeing 777X и 30 самолетов Boeing 787-9. Кроме того, Emirates реализует программу по модернизации более 100 самолетов Airbus A380 и Boeing 777. При этом авиакомпания планирует вывести из эксплуатации Airbus A380, крупнейший пассажирский самолет в мире, в 2032-2033 годах.