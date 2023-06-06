Финляндия и Эстония создадут "водородную долину" в Балтийском море

По информации центра Clic Innovation, в проекте примут участие 40 партнерских организаций

СТОКГОЛЬМ, 6 июня. /ТАСС/. Финляндия совместно с Эстонией и другими партнерами по Балтийскому региону запустят проект по созданию трансграничной "водородной долины" в Финском заливе. Об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении финского инновационного центра Clic Innovation.

По данным центра, в проекте, который получил название BalticSeaH2, примут участие 40 партнерских организаций из девяти стран Балтийского моря - помимо Финляндии и Эстонии к нему присоединятся Германия, Дания, Норвегия, Швеция Польша, Латвия и Литва. Цель инициативы - обеспечить энергетическую самодостаточность региона и минимизировать выбросы углерода. Ожидается, что ежегодное производство водорода в "водородной долине" достигнет 100 тыс. тонн. Основная необходимая инфраструктура, включающая газопроводы, электросети и развитую сеть морского транспорта, уже имеется в Финском заливе.

Старт проекта, рассчитанного на пять лет, запланирован на начало июня. Его стоимость оценивается в €33 млн. Евросоюз выделил на реализацию инициативы €25 млн.

Согласно действующему климатическому законодательству, Финляндия должна стать углеродно-нейтральной страной к 2035 году, а в дальнейшем - углеродно-отрицательной.